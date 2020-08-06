شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 06-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه سعر النفط ضغط سلبي إضافي ليقترب من المتوسط المتحرك 50، يرافقه دخول مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في البيع، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الصاعد المتوقع على المدى اللحظي والقصير، والذي تبدأ أهدافه باختراق 43.05 لفتح الطريق أمام التوجه نحو 45.00 كمحطة تالية، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 41.05 لاستمرار الارتفاع المقترح.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 41.00 والمقاومة 43.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد