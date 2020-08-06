شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 06-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يقدّم سعر الفضة تداولات إيجابية إضافية ليصل إلى هدفنا المنتظر عند 27.90، ونتوقع استمرار الاتجاه الصاعد ضمن القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة للتوجه نحو هدفنا التالي الذي يمتد إلى 29.30.

وبشكل عام، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، مع الإشارة إلى أن الثبات فوق 26.20 مهم لاستمرار الارتفاع المقترح.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 27.00 والمقاومة 28.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد