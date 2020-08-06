شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 06-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب محاولات إيجابية جديدة لكنه يواجه حاجز مقاومة عند 2050.00، بانتظار الحصول على حافز إيجابي يساهم بدفع السعر لمواصلة الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يتواجد هدفه التالي عند 2078.00، لنحتفظ بتوقعاتنا الإيجابية ما لم نشهد كسراً واضحاً لمستوى 1990.00 والثبات دونه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 2010.00 والمقاومة 2075.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد