شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 06-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يقدّم زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولات إيجابية جديدة ليقترب من هدفنا المنتظر عند 1.3200، ويستمر المتوسط المتحرك 50 بدعم السعر من الأسفل، لنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد التي تعتمد على الثبات فوق مستوى 1.3000، مع الإشارة إلى أن تخطي الهدف المذكور سيدفع السعر إلى 1.3290 كمحطة تالية.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3050 والمقاومة 1.3220

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد