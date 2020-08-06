شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 06-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه زوج اليورو مقابل الدولار ضغط سلبي الآن ليهاجم مستوى 1.1850، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن تأكيد كسر هذا المستوى سيضغط على السعر لمزيد من الانخفاض وزيارة مستويات 1.1765 ثم 1.1737 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع، بينما يحتاج السعر لاختراق 1.1908 لتأكيد الاندفاع نحو هدفنا الإيجابي التالي الذي يصل إلى 1.1995.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1790 والمقاومة 1.1960

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد