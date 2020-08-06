أسعار الذهب تواصل تحطيم الأرقام القياسية وتسجل 2041 دولارا للأوقية

واصلت أسعار الذهب تحطيم الأرقام القياسية اليوم الأربعاء، فوق مستوى الألفي دولار للأوقية.
وبلغ سعر المعدن النفيس 2041 دولارا للأوقية (حوالي 31 جراما) في بورصة لندن، بعد أن تجاوز حاجز الألفي دولار الليلة الماضية.
ويأتي ارتفاع الأسعار مدفوعا إلى حد كبير بحالة عدم اليقين الاقتصادي بسبب جائحة كورونا، حيث يلجأ المستثمرون إلى الذهب كملاذ آمن.
ومنذ بداية العام، ارتفع سعر الذهب بنسبة 33%، ولا يزال الخبراء يتوقعون له المزيد من الارتفاع.
كما ارتفع الإقبال على شراء الذهب في ظل ضعف الدولار، حيث أصبح المعدن، الذي يتم تداوله دوليا بالدولار، أرخص في الأسواق العالمية خارج الولايات المتحدة.
وقال الخبير الاستراتيجي بول وونج، من شركة "سبروت إنك"، في تقرير، إن "الساحة مهيأة ليواصل الذهب القفز لمستويات أعلى".
وبينما وصل سعر الذهب إلى مستويات قياسية، يجري أيضا تداول الفضة على نطاق واسع. وارتفع سعر الفضة إلى 84ر26 دولار للأوقية اليوم الأربعاء، وهو أعلى مستوى منذ عام .2013
ومنذ بداية العام، ارتفعت قيمة الفضة بنسبة 50%، أي بأكثر من النسبة التي ارتفع بها الذهب.
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