شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، إذ ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 10723 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 1880 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 12659 نقطة، وارتفع مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 4116 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 1588 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 2434 نقطة.

وفي سياق متصل تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيدة بالبورصة المصرية خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركتي سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، 484.1 ألف سهم، 150 ألف سهم، على التوالى، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي بي انفستمنتس القابضة، رواد السياحة-رواد، 1.4 مليون سهم، 100 ألف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بالشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 45500 سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركة سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 35500 سهم.

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وفي سياق آخر قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 4 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5%، خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم شركة النصر للأعمال المدنية، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية.