رئيس جهاز الشروق: الانتهاء من إجراءات تسليم مقر مكتبة الطفل لـ"هيئة الكتاب"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الغيطي: رفع قدرة محطة محولات الكهرباء إلى (140م.ف.أ) لمواجهة الأحمال المستقبلية للمدينة

أكد المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه جارٍ الانتهاء من إجراءات نقل أصول مقر مكتبة الطفل بمدينة الشروق تمهيداً لتسليمها للهيئة العامة المصرية للكتاب، بهدف تقديم أنشطتها الثقافية المتنوعة للمواطنين بالمدينة، مشيراً إلى أنه سبق وأن وافقت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على نقل أصول مقر مكتبة الطفل من الجهاز إلى "هيئة الكتاب" لدعم الخدمات والأنشطة المتنوعة لسكان المدينة.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، أن اللجنة المشتركة بين جهاز المدينة وهيئة الكتاب قامت بمعاينة مبنى المكتبة والتى تقع بمنطقة إسكان الشباب 100م شمالي على مساحة (3326م2)، وذلك لاستكمال الإجراءات اللازمة للاستلام والتشغيل.

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وأشار رئيس الجهاز إلى أن خطة تشغيل المكتبة من المقرر أن تضم قاعات للمكتبات المتخصصة من تعليمية وثقافية وترفيهية ومعمل حاسب آلي، بالإضافة إلى مسرح، ليصبح نشاط مكتبة الطفل الأول من نوعه بمدينة الشروق.

وفي سياق متصل، أعلن المهندس عبدالرءوف الغيطى، عن دعم محطة محولات الكهرباء بالمدينة بمحول قدرة (40 م.ف.أ)، و (19) خلية لتغذية مناطق المدينة الحديثة بالكهرباء، وكذا مواجهة زيادة الأحمال المستقبلية المتوقعة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار سعى الجهاز المستمر لتطوير البنية الأساسية بمدينة الشروق.

وأوضح رئيس الجهاز، أنه تم توريد المحول والخلايا، وكذا إنهاء الأعمال المدنية للغرفة، وجارٍ تركيب المحول تمهيداً لانضمامه للخدمة لتصبح قدرة محطة المحولات (140 م.ف.ا) بدلاً من (100م.ف.أ)، بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 40.