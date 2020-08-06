شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الدولار لليوم الثالث على التوالى.. مسجلا 15.92جنيه بالأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد سعر الدولار الأمريكى اليوم الخميس 6-8-2020، استقرارا لليوم الثالث على التوالى، حيث استقر بالبنك المركزى المصرى عند 15.93 جنيه للشراء، و16.03 جنيه للبيع، وفى البنك الأهلى المصرى 15.92 جنيه للشراء، و16.02 جنيه للبيع.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:



سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.93 جنيه للشراء. سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.93 جنيه للشراء.

16.03 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى15.92 جنيه للشراء.

16.02 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك مصر15.92 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك مصر15.92 جنيه للشراء.

16.02 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى15.94 جنيه للشراء.

16.04 جنيه للبيع.

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سعر الدولار فى بنك عودة15.94 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك عودة15.94 جنيه للشراء.

16.04 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك القاهرة15.94 جنيه للشراء.

16.04 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib15.93 جنيه للشراء. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib15.93 جنيه للشراء.

16.03 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.93 جنيه للشراء.

16.03 جنيه للبيع.

يعلن البنك المركزى المصرى، خلال أيام، حجم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى، فى نهاية شهر يوليو 2020، حيث تسجل أرصدته نحو 38.2 مليار دولار فى نهاية يونيو 2020.

وقال البنك المركزى المصرى، بداية الشهر الماضى، إن حجم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى، ارتفع إلى نحو 38.2 مليار دولار فى نهاية يونيو 2020، مقارنة بنحو 36 مليار دولار فى نهاية شهر مايو 2020، بارتفاع قدره نحو 2.2 مليار دولار.