شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 925 جنيها للجرام لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت أسعار الذهب ارتفاعها اليوم الخميس، للأسبوع الثالث على التوالي كسر الأرقام القياسية في السوق عالمياً ومحليا، إذ ارتفع الذهب اليوم 5 جنيهات، وذلك على خلفية استمرار الصعود التاريخي للذهب عالمياً.





أسعار الذهب اليوم في مصر...

عيار 18 سجل 792 جنيها

عيار 21 سجل 925 جنيها

عيار 24 سجل 1057 جنيها

الجنيه الذهب 7400 جنيها

أوقية الذهب 2052 دولار

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كشفت شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، أن أسعار الذهب فى السوق العالمية ارتفعت بنحو 42% وفى السوق المحلية ارتفعت بنحو 45.5% منذ بداية العام الجارى حتى الآن.

وقال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب، فى تصريحات اليوم، إن المصانع والورش تعانى ضغوطات كبرى منذ بداية العام من تباطؤ حركه البيع والطلبات على منتجاتها، منوها إلى أنهم كشعبة حاولوا من قبل تنظيم مهرجان تسوق للذهب ولولا البيروقراطية لتسبب ذلك فى تحرك السوق ولكن المشروع توقف بعد أن واجهة الشعبة بيروقراطية فى الحصول على الموافقات.

وأشار إلى أن أزمة كورونا أثرت على العاملين بالقطاع حيث تم الاستغناء عن 30% من العمالة الموجودة بالورش الصغيرة، نظرا لأن المحلات فى حاله شلل وهى تسجل خسائر مع ضعف الاسواق.

وتوقع واصف، ارتفاع أسعار الذهب بالسوق المحلى خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أنه لا يستطيع أحد التكهن بمستقبل اسعار الذهب لأن المتغيرات والمستجدات الاقتصادية والسياسية الحالية سريعة ومنها المشكلة الاقتصادية التى تواجه العالم أجمع بسبب كورونا.