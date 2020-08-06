شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب قرب أعلى مستوياته على الإطلاق استنادا على هبوط الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتواصل مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ، فوق الحاجز النفسي التاريخي عند 2,000$ للأونصة ، مقتربة من ملامسة أعلى مستوياتها على الإطلاق المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، يأتي هذا الارتفاع استنادا على استمرار هبوط مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بحوالي 0.8% إلى 2,053.97$ ،من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 2,038.35$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 2,034.53$.

أنهي المعدن الثمين "الذهب" تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.9% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مسجلا أعلى مستوياته على الإطلاق عند 2,055.60$ للأونصة.

Advertisements

انخفض مؤشر الدولار يوم الخميس بأكثر من 0.2% ،ليعمق خسائره لليوم الثالث على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى 27 شهرا عند 92.52 نقطة ، عاكسا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا الهبوط بعد بيانات مخيبة للآمال عن الوظائف الجديدة بالقطاع الخاص فى الولايات المتحدة خلال تموز/يوليو ، والتي أثارت قلق المستثمرين من أن انتعاش الاقتصاد الأمريكي قد يتخلف كثيرا عن بلدان أخرى بسبب ارتفاع مستوى عدوى فيروس كورونا.

ويضغط على العملة الأمريكية أيضا ، استمرار الخلاف السياسي بين الحزب الديمقراطي ونظيره الجمهوري حول خطة الإغاثة من الجائحة الفيروسية.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت بالأمس بنحو 10.23 طن متري، فى ثالث زيادة يومية على التوالي،ليرتفع الإجمالي إلى 1,267.96 طن متري ، والذي يعد أعلى مستوى شباط/فبراير 2013.