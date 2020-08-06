شكرا لقرائتكم خبر عن النفط قرب ذروة 5 أشهر بفضل انحسار مخاوف تخمة المعروض الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتحافظ على مكاسبها لليوم الخامس على التوالي ، مقتربة من ملامسة أعلى مستوى فى خمسة أشهر المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، يأتي هذا بفضل انحسار مخاوف تخمة المعروض فى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 0.6% إلى مستوي 42.43$ ، من مستوى الافتتاح عند 42.17$، وسجل أدنى مستوي عند 42.04$ ،وصعد خام برنت بأكثر من 0.5% إلى مستوي 45.52$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 45.26$ ، وسجل أدنى مستوي عند 45.12$.

عند تسوية الأربعاء ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 1.7% ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ،مسجلا أعلى مستوى فى خمسة أشهر عند 43.50$ للبرميل ،وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.25% ،وسجلت مستوي 46.22$ للبرميل الأعلى منذ آذار/مارس الماضي.

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مكاسب الأمس جاءت بدعم ،التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وهبوط الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية بالأمس انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 7.4 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 31 تموز/يوليو، فى ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي ،لتتجاوز توقعات الخبراء انخفاض بنحو 3.4 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات انخفض إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى حوالي 518.5 مليون برميل ، والذي يعد أدنى مستوي منذ الأسبوع المنتهي 10 نيسان/أبريل الماضي ،فى علامة إيجابية لمستويات الطلب المحلي فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد انخفض الأسبوع الماضي بنحو 100 ألف برميل ،لينخفض الإجمالي إلى 11.0 مليون برميل يوميا ، وتظل الولايات المتحدة تتصدر حاليا قائمة أكبر منتجي النفط فى العالم.