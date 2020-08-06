شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يوسع مكاسبه لأعلى مستوى فى 5 أشهر بعد قرارات بنك بريطانيا المركزي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليوسع مكاسبه لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مسجلا أعلى مستوى فى خمسة أشهر ، مستفيدا من استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية ،يأتي هذا بعد صدور قرارات بنك بريطانيا المركزي فى ختام اجتماعه الدوري للسياسة النقدية.

ارتفع الجنيه مقابل الدولار بأكثر من 0.5% إلى 1.3183$ الأعلى منذ آذار/مارس الماضي ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.3111 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.3110$.

أنهي الجنيه تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.3% مقابل الدولار ، فى أول مكسب خلال الأربعة أيام الأخيرة ، بفعل هبوط مستويات العملة الأمريكية.

حقق الجنيه الإسترليني ارتفاعا بنسبة 5.5% على مدار تموز/يوليو الماضي مقابل الدولار الأمريكي ، فى ثاني مكسب شهري على التوالي ،وبأكبر مكسب شهري منذ أيار/مايو 2009.

المكسب الشهري الأكبر فى أحدى عشر عاما ،يعاذ إلى عمليات بيع العملة الأمريكية الواسع النطاق ، بالتزامن مع تركيز المستثمرين على شراء العملات ذات المخاطر العالية.

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انخفض مؤشر الدولار يوم الخميس بأكثر من 0.2% ،ليعمق خسائره لليوم الثالث على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى 27 شهرا عند 92.52 نقطة ، عاكسا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا الهبوط بعد بيانات مخيبة للآمال عن الوظائف الجديدة بالقطاع الخاص فى الولايات المتحدة خلال تموز/يوليو ، والتي أثارت قلق المستثمرين من أن انتعاش الاقتصاد الأمريكي قد يتخلف كثيرا عن بلدان أخرى بسبب ارتفاع مستوى عدوى فيروس كورونا.

طبقا للتوقعات ،أبقي بنك بريطانيا المركزي يوم الخميس على أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير عند 0.10% ،وكذلك برنامج شراء الأصول عند 745 مليار جنيه إسترليني.

وكان البنك قد وسع برنامج التحفيز النقدي الاجتماع السابق بنحو 100 مليار جنيه إسترليني شهريا ، ضمن خطط مواجهة المخاطر المتزايدة ، خاصة التداعيات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا ، وغموض العلاقات التجارية مع أوروبا بعد نهاية الفترة الانتقالية فى 31 كانون الأول/ديسمبر القادم.

يتحدث بحلول الساعة 11:30 بتوقيت غرينتش "أندور بيلي" محافظ بنك بريطانيا المركزي ،ومن المتوقع أن تتضمن التصريحات أدلة جديدة حول مستقبل السياسة النقدية البريطانية.