شكرا لقرائتكم خبر عن تسارع نمو الطلبيات الصناعية الألمانية في يونيو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت بيانات من مكتب الإحصاءات الاتحادي أن طلبيات توريد السلع الصناعية الألمانية زادت بقوة في يونيو حزيران إذ بدأ أكبر اقتصاد في أوروبا ينحي جانبا تأثيرات إجراءات العزل العام التي استمرت لأشهر بهدف مكافحة انتشار بفيروس كورونا، لكن الأحجام ما زالت تقل بكثير عن مستويات ما قبل الجائحة.
وارتفعت الطلبيات بوتيرة معدلة قدرها 27.9 مقارنة مع الشهر السابق، وهو ما يزيد بواقع مثلي وتيرة النمو البالغة 10.4 بالمئة المسجلة في مايو أيار، ويتفوق بكثير على توقعات خبراء اقتصاديين. لكن الطلبيات ما زالت تقل بنسبة 11.3 بالمئة عن مستوى فبراير شباط، آخر شهر قبل الأزمة.
ونمت الطلبيات المحلية 35.3 بالمئة، لتتفوق على الطلبيات من الخارج التي زادت بنسبة 22 بالمئة فقط. وكان التعافي في طلبيات توريد السيارات قويا على وجه الخصوص، مع ارتفاع الطلبيات 66.5 بالمئة على الرغم من أنها تظل أقل بنسبة 12.2 بالمئة عن المستوى المسجل في فبراير شباط.
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