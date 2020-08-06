سعر عقود القهوة الآجلة يحقق المزيد من الأرباح– تحليل – 6-8-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استغل سعر القهوة اندفاعه الإيجابي فوق الحاجز المستقر عند 119.00 لنلاحظ تشكيله مؤخرا لموجه صاعدة قوية مسجلا بذلك أرباح كبيرة بوصوله نحو 126.80, الارتداد السلبي الحالي يعبّر عن محاولة تجميع السعر للعزم الإيجابي الإضافي والذي سيمكنه من مواصلة تسجيل الأهداف لنتوقع انجذابه قريبا نحو 129.00 وبتجاوزه قد تمتد التداولات نحو 134.40 خلال الفترة القادمة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 119.00 و 129.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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