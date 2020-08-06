شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يتصدى لسلبية ستوكاستيك- تحليل - 6-8-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شكّل سعر الزوج بتداولات يوم أمس ثبات سعري واضح باستقراره قرب الهدف الأول والمتمثل بمستوى 125.35 محاولا بذلك التصدي لسلبية مؤشر ستوكاستيك نظرا لخروجه من مستوى تشبع الشراء والذي يعترض بدوره محاولات تجديد الهجوم الصاعد والمقترح سابقا.
سنعتمد حاليا على استمرار ثبات الدعم الأولي والمستقر عند 124.20 ليزيد ذلك من فرص تجميع السعر للعزم الإيجابي الإضافي ومن ثم ليكرر محاولات تسجيل الأهداف الإضافية والمستقرة عند 126.00 و 126.55 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 124.20 و 126.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر اليورو مقابل الين يتصدى لسلبية ستوكاستيك- تحليل - 6-8-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.