شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يتصدى لسلبية ستوكاستيك- تحليل - 6-8-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شكّل سعر الزوج بتداولات يوم أمس ثبات سعري واضح باستقراره قرب الهدف الأول والمتمثل بمستوى 125.35 محاولا بذلك التصدي لسلبية مؤشر ستوكاستيك نظرا لخروجه من مستوى تشبع الشراء والذي يعترض بدوره محاولات تجديد الهجوم الصاعد والمقترح سابقا.

سنعتمد حاليا على استمرار ثبات الدعم الأولي والمستقر عند 124.20 ليزيد ذلك من فرص تجميع السعر للعزم الإيجابي الإضافي ومن ثم ليكرر محاولات تسجيل الأهداف الإضافية والمستقرة عند 126.00 و 126.55 على التوالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 124.20 و 126.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد