شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يحتاج لعزم إيجابي جديد-تحليل - 6-8-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اضطر سعر الزوج بتداولاته الأخيرة لتقديم تذبذبات جانبية متكررة باستقراره قرب 138.60 متأثرا بمحاولة خروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء ليعيق ذلك الهجوم الصاعد والمنتظر سابقا. لكن استمرار الثبات ضمن محاور القناة الصاعدة بالإضافة لتشكيل مستوى 137.70 للدعم الإضافي يدعونا للتمسك بتوقعنا الصاعد والذي يستهدف بشكل أولي مستوى 139.60 وصولا نحو 140.85 خلال الفترة المتوسطة. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 137.70 و 139.60 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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