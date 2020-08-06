شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يسجل الهدف الأول– تحليل - 6-8-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم امتدت تداولات سعر البلاتين يوم أمس بشكل صاعد محققا بذلك الهدف الأول المستقر عند 980.00 ليشكل ذلك حاجز أولي أمام الهجوم الرئيسي الصاعد, نشير إلى أن استمرار تذبذب مؤشر ستوكاستيك قرب مستوى 80 سيزيد من فرص تجميع السعر للعزم الإيجابي الإضافي ليمكنه ذلك من اختراق الحاجز الحالي والوصول نحو المحطات الإضافية المستقرة عند 1040.00 و 1105.00 على التوالي.
ما يجب التنويه له, أن فشل السعر بتحقيق الاختراق المطلوب قد يجبره على تشكيل ارتداد سلبي مؤقت ليوفر ذلك فرصة لاختبار مستوى 915.00 قبل تسجيله لأي هدف إيجابي جديد.
نطاق التداول المتوقع ما بين 930.00 و 1040.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بتحقيق الاختراق
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