شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يكرر التذبذب الجانبي– تحليل -6-8-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال سعر النحاس متأثرا بتعارض مؤشر ستوكاستيك للاستقرار الإيجابي لنلاحظ استمرار تقديمه للتذبذب الجانبي بانحصاره ما بين الدعم المحوري المتمركز عند 2.7770 بينما يشكل مستوى 3.000 الحاجز الرئيسي أمام محاولات استئناف الهجوم الصاعد.

استئناف الهجوم الصاعد يحتاج لعزم إيجابي جديد ليتمكن السعر من تجاوز الحاجز المذكور سابقا وليفتح الباب امامه للوصول نحو الأهداف المستقرة عند 3.1200 و 3.3000 على التوالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.8000 و 3.0000

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: متذبذب ضمن النطاق الصاعد