شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الكويت تتفق مع شركات الوساطة على إجراءت لتسهيل إدراج " شمال الزور" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم دعت شركة بورصة الكويت قطاع الوساطة والشركة الكويتية للمقاصة لاجتماع تنسيقي بهدف الترتيب لإدراج شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه في مقصورة السوق الأول اعتباراً من 16 أغسطس الجاري.

ونتج عن الاجتماع التوافق على تقديم جملة تسهيلات للمستثمرين تتماشى مع الظروف الحالية والتداعيات الناجمة عن الجائحة الصحية لتحقيق أقصى مرونه وضمان إنجاح عملية إدراج أول شركة مساهمة عامة بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بحسب "الجريدة".

وسيتم تفعيل الحسابات القديمة الخاصة بالمواطنين، إذ ستحتاج تلك الحسابات الى تحديث بيانات فقط، إضافة إلى أنه تم الاتفاق على أن أي مواطن اكتتب في شركة الزور ولا يملك رقم حساب تداول بمجرد الاستعلام عن الرصيد بالرقم المدني سيتاح له رقم حساب تداول مؤقت.

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وأعلنت بورصة الكويت يوم الأربعاء الماضي بأن شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه قد تقدمت بطلب تحديد بدء تاريخ الإدراج في السوق الأول اعتباراً من 16 أغسطس 2020، وعليه تمت الموافقة على هذا الطلب.

وكانت هيئة أسواق المال في الكويت قد وافقت في مايو الماضي على إدراج أسهم شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه في سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة).

وأشارت هيئة أسواق المال، في بيان سابق، أن تلك الموافقة صدرت عقب إتمام عملية الاكتتاب في 50% من أسهم رأسمال الشركة من قبل المواطنين الكويتيين. ومن المتوقع أن يجري إدراج أسهم الشركة في البورصة قبل نهاية العام الحالي.