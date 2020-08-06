شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الدولار الأمريكي للجلسة الثالثة على التوالي أمام نظيره الين الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الرابعة من الأعلى له منذ 24 من تموز/يوليو الماضي أمام الين الياباني وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:54 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.10% إلى مستويات 105.49 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 105.60 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 105.46، بينما حقق الأعلى له عند 105.62.

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هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في مطلع آب/أغسطس والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 24 ألف طلب إلى 1,410 ألف طلب مقابل 1,434 ألف طلب في القراءة السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 25 من تموز/يوليو تراجعاً بواقع 298 ألف طلب إلى 16,720 ألف طلب مقابل 17,018 ألف طلب في القراءة السابقة.

ويأتي ذلك، قبل أن نشهد مشاركة عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك دالاس الاحتياطي الفيدرالي روبرت كابلان في حلقة نقاش تحت عنوان "الانتعاش الاقتصادي والتحديات في الولايات المتحدة" في حدث افتراضي يستضيفه المنتدى الرسمي للمؤسسات النقدية والمالية، كما تتطلع الأسواق لما سوف تسفر عنه مباحثات المشرعين الأمريكيين حيال حزمة الإغاثة من الفيروسات المرتقبة من قبل الكونجرس.