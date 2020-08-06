الدولار مقابل الفرنك يحقق الهدف – تحليل - 06-08-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج الدولار مقابل الفرنك بالوصول إلى هدفنا الرئيسي المنتظر عند 0.9056، ويظهر بعض الميل الصاعد الطفيف ليتجه نحو اختبار مقاومة القناة الهابطة التي تظهر بالصورة، بانتظار استئناف الاتجاه الرئيسي الهابط وكسر المستوى المذكور لفتح الطريق أمام التوجه نحو 0.8930 كمحطة رئيسية تالية.
من هنا، فإن السيناريو السلبي سيبقى قائماً للفترة القادمة، مع الانتباه إلى أن اختراق 0.9100 سيدفع السعر لاختبار 0.9153 مبدئياً قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9000 والمقاومة 0.9140
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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