شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يكتسب العزم الإيجابي – تحليل - 06-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحوم زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي حول مستوى 0.7200، ونلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يتخلص من سلبيته ليكتسب العزم الإيجابي بشكل تدريجي، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يتواجد هدفه التالي عند 0.7290.
من هنا، فإننا مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 0.7065.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7150 والمقاومة 0.7290
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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