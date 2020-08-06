شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يخرج من النطاق الجانبي – تحليل - 06-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر عقود خام برنت تداولات إيجابية ملحوظة يوم أمس بعد تأكيد اختراق مستوى 44.40 والخروج من النطاق الجانبي الذي سيطر على التداولات الأخيرة، ليتم تفعيل سيناريو الاتجاه الصاعد، حيث حقق السعر الأهداف الإيجابية المتوقعة للاختراق بدءاً من 45.00 ثم 46.10، بانتظار مزيد من الارتفاع على المدى اللحظي والقصير، مع الإشارة إلى أن الهدف التالي يمتد إلى 47.60.
من هنا، فإننا نرجّح استمرار الاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 44.40.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 44.00 والمقاومة 47.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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