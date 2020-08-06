شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحقق الهدف الأول – تحليل - 06-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وجد سعر النفط مقاومة قوية عند هدفنا الأول المنتظر عند 43.05، ليتداول بسلبية الآن ويختبر مستوى 42.00، مع ملاحظة أن المتوسط المتحرك 50 يدعم السعر من الأسفل، بينما تخلّص مؤشر ستوكاستيك من عزمه السلبي ليصل إلى مشارف مناطق التشبع في البيع.
وبالتالي، فإن هذه العوامل تشجّعنا على الاستمرار بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة، والذي يتواجد هدفه التالي عند 45.00، بينما يمثل الثبات فوق 41.05 شرط مهم لتحقيقه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 41.00 والمقاومة 43.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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