شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تؤكد الاختراق – تحليل - 06-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب تداولات سعر الفضة حول حاجز 27.00 بعد الاندفاع الصاعد الذي شهده يوم أمس، بانتظار مزيد من الارتفاع بعد تأكيد تخطي مستوى 26.20، حيث يتواجد هدفنا الرئيسي التالي عند 27.90، مع الإشارة إلى أن تجاوز هذا المستوى سيدفع السعر إلى 29.30 كمحطة رئيسية تالية. وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً خلال الجلسات القادمة بشرط الثبات فوق 26.20. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 26.50 والمقاومة 27.90 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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