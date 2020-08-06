شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يواصل تحقيق المكاسب – تحليل - 06-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر الذهب حول 2040.00 بعد الارتفاعات التي شهدها يوم أمس، ويستمر بالتحرك داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، والتي يدعمها المتوسط المتحرك 50، بانتظار مزيد من الارتفاع خلال الجلسات القادمة لزيارة مستوى 2078.00 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.

وبالتالي، فإننا نرجّح استمرار الميل الصاعد على المدى اللحظي والقصير، مع الانتباه إلى أن كسر 1990.00 سيوقف الارتفاع المقترح ويضغط على السعر لبدء موجة تصحيحية هابطة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 2010.00 والمقاومة 2075.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد