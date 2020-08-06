شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يحقق الهدف الأول – تحليل - 06-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي من تحقيق هدفنا الأول عند 1.3270 ويضغط سلباً عليه، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط خلال الفترة القادمة، مدعوماً بالضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن محطتنا التالية تتواجد عند 1.3200.
مؤشر ستوكاستيك يفقد عزمه الإيجابي بشكل ملحوظ ليدعم التوقعات بالانخفاض، والتي ستبقى قائمة ما لم يتم اختراق مستوى 1.3362 والثبات فوقه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3200 والمقاومة 1.3340
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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