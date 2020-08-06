الدولار مقابل الين ينتظر مزيد من الانخفاض – تحليل - 06-08-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج الدولار مقابل الين قرب مستوى 105.20، ويقع السعر تحت الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50 الآن، بينما يبدأ مؤشر ستوكاستيك بفقدان العزم الإيجابي.
وبالتالي، فإن هذه العوامل تشجعنا على الاحتفاظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط، والتي تبدأ أهدافها بكسر 105.20 لفتح الطريق أمام التوجه نحو 103.65 كمحطة تالية، مع التذكير بأهمية الثبات دون 106.44 لاستمرار الانخفاض المتوقع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 104.70 والمقاومة 106.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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