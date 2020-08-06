شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يستأنف الارتفاع – تحليل - 06-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بإيجابية ملحوظة يوم أمس ليستقر فوق حاجز 1.3100، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد، والذي يحصل على دعم مستمر من المتوسط المتحرك 50، بانتظار اختبار مستوى 1.3200 كهدف رئيسي تالي.

مؤشر ستوكاستيك يبدأ بالتخلص من عزمه السلبي، بانتظار الحصول على عزم إيجابي يساهم بدفع السعر لتحقيق أهدافنا الإيجابية، مع الانتباه إلى أن الثبات فوق 1.3000 مهم لاستمرار الموجة الصاعدة المقترحة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3050 والمقاومة 1.3220

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد