شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يحقق الهدف الأول – تحليل - 06-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج اليورو مقابل الدولار بالتذبذب دون مستوى 1.1908 بعد أن وجد مقاومة قوية هناك، ليظهر إشارات على انخفاض محتمل خلال الجلسات القادمة، خصوصاً وأن مؤشر ستوكاستيك يظهر إشارات سلبية، لكننا نلاحظ أن المتوسط المتحرك 50 يستمر بتقديم الدعم الإيجابي للسعر، لنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد التي تستهدف اختراق المستوى المذكور للتوجه نحو محطتنا التالية عند 1.1995.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن كسر 1.1850 سيضع السعر تحت ضغط سلبي إضافي يستهدف اختبار مستويات 1.1765 - 1.1737 قبل أي محاولة إيجابية جديدة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1790 والمقاومة 1.1960

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد