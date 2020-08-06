شكرا لقرائتكم خبر عن 6 إجراءات للحفاظ على حقوقك لدى صناديق التأمين الخاصة .. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترتبط صناديق التأمين الخاصة بقطاع التأمين، والتى تُعد إحدى أشكال أدوات الادخار، وهى عبارة عن أنظمة تأمينية خاصة، يتم تسجيلها بالسجل المنشأ لهذا الغرض بالهيئة، بحيث تصبح منفصلة عن الجهة المنشئة لها، ويتم تكوينها لأغراض منح مزايا لمجموعة من العاملين بالجهة المنشئة للصندوق، وتكون في شكل مزايا تأمينية أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية.

ولضمان المحافظة على حقوقك لديها اتبع الإجراءات التالية:

1 - التأكد أن الصندوق مسجل بهيئة الرقابة المالية

2 - حصولك على صورة من لائحة النظام الأساسى لمعرفة حقوقه والتزاماته

3- سداد الاشتراك حتى لا تتعرض لإلغاء العضوية وضياع حقوقك

4 - تحديث بياناتك والمستفيدين بصفة دورية

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5 - وحضور الجمعيات العمومية للصندوق والاطلاع على التقارير

6 - وفى حال عدم صرف المزايا للعضو يجب تقديم شكوى لدى هيئة الرقابة المالية.

وتوفر الصناديق الخاصة للعاملين الطمأنينة والأمان، وتساهم فى الحفاظ على مستوى المعيشة على ما هو عليه بعد ترك العاملين للخدمة بسبب التقاعد أو الوفاة أو العجز الكلى المستديم كما تساهم صناديق التأمين الخاصة فى زيادة الإنتاجية، والحفاظ على الخبرات وعدم تسرب العمالة، جذب العمالة ذات الكفاءة العالية، كما تعتبر أحد أوعية الادخار وتكوين الأموال فى الدولة، وتعتبر أحد مصادر تمويل خطة التنمية بالدولة من خلال استثمارات أموال الصناديق، تساعد على الحد من تأثير التضخم، وتعتبر صناديق التأمين الخاصة أيضاً وسيلة لتدعيم النظم القومية للتأمين الاجتماعى وبصفة خاصة فى الدولة التى لا تعمل على زيادة معاشاتها مع ارتفاع الأسعار.

وبلغت أصول صناديق التأمين الخاصة حوالي 77.5 مليار جنيه مصري خلال عام 2018، منها 67 مليار جنيه استثمارات مالية تصل نسبة الاستثمار في الأوراق المالية المضمونة فيها نسبة %77.4 بقيمة 51.8 مليار جنيه، بينما بلغت نسبة الاستثمار في الأسهم %2.2 بقيمة 1.5 مليار جنيه، في حين بلغت نسبة الاستثمار في الودائع %16.8.