شكرا لقرائتكم خبر عن المشتركة (CGC) يقترب من خط الاتجاه الهابط -تحليل صباحي- 06-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم امس الأربعاء ليغلق عند مستوى 168 فلس،ليقترب بذلك من خط الاتجاه الهابط طويل الأجل، والذي يشكل مقاومة، كما يقترب السهم حاليا من متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما نتوقع معه إمكانية انخفاض السهم مرة أخرى في عملية جني أرباح قد تصل بالسهم لمستوى الدعم 155 فلس كمستوى أول ثم 125 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 175 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 162 بينما مستوى المقاومة هو 170 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر المشتركة (CGC) يقترب من خط الاتجاه الهابط -تحليل صباحي- 06-08-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.