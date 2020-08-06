شكرا لقرائتكم خبر عن المشتركة (CGC) يقترب من خط الاتجاه الهابط -تحليل صباحي- 06-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم امس الأربعاء ليغلق عند مستوى 168 فلس،ليقترب بذلك من خط الاتجاه الهابط طويل الأجل، والذي يشكل مقاومة، كما يقترب السهم حاليا من متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما نتوقع معه إمكانية انخفاض السهم مرة أخرى في عملية جني أرباح قد تصل بالسهم لمستوى الدعم 155 فلس كمستوى أول ثم 125 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 175 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 162 بينما مستوى المقاومة هو 170 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط