شكرا لقرائتكم خبر عن بنك بوبيان (BOUBYAN) يشهد في السيولة -تحليل صباحي- 06-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع ليغلق امس الأربعاء عند مستوى 538 فلس، مقتربا بذلك من مستوى المقاومة الحالي عند 545 فلس، في ظل استمرار تدني كميات التداول، وهو ما يعد إشارة سلبية، كما يقترب السهم حاليا من خط القناة الصاعد متوسط الأجل، والذي يشكل مقاومة نتوقع ان تساهم في دفع السهم لأسفل لمستوى الدعم 505 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 545 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 530 بينما مستوى المقاومة هو 540 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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