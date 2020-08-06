شكرا لقرائتكم خبر عن الامتياز (ALIMTIAZ) يغلق في المنطقة الحمراء -تحليل صباحي- 06-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الاغلاق في المنطقة الحمراء، حيث اغلق عند مستوى 88٫10 فلس امس الاربعاء، ملامسا لمتوسطه المتحرك لـ 20 يوم، كما يلامس السهم حاليا خط الاتجاه الهابط متوسط الأجل، والذي يشكل مقاومة قوية قد تضغط على السهم لأسفل لمستوى الدعم 84 فلس كمستوى الو ثم 73 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 93 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 87.4 بينما مستوى المقاومة هو 88.8 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط