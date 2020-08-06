شكرا لقرائتكم خبر عن المباني (MABANEE) يمدد مكاسبه -تحليل صباحي- 06-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مدد السهم مكاسبه كما اشرنا في تقريرنا الأخير لينهي تداولات امس الأربعاء عند مستوى 638 فلس، لينجح بذلك في تجاوز مستوى مقاومته السابق عند 630 فلس، كما نجح السهم في تجاوز متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يجعل الأنظار تتجه لأعلى لمستوى المقاومة 700 فلس، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 600 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 630 بينما مستوى المقاومة هو 650 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد