شكرا لقرائتكم خبر عن المستثمرون (INVESTORS) الأنظار تتجه لأسفل -تحليل صباحي- 06-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق عند مستوى 12٫80 فلس،وهو أدني مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، كما اطلق مؤشر ماكد إشارة شراء، لذلك فالأنظار تتجه لأسفل لمستويات قد تصل الى 11٫50 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 14 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 12.7 بينما مستوى المقاومة هو 13.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط