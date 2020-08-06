شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجلف (GPI) يتجاوز خط الاتجاه الهابط -تحليل صباحي- 06-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع في اولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 16٫10 فلس، وهو أعلى مستوى يحققه السهم خلال الجلسة، لينجح بذلك في تجاوز خط الاتجاه الهابط متوسط الأجل ، مما يمهد الطريق أمام السهم لمزيد من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 17 فلس كمستوى أول ثم 19٫50 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 15 فلس.

Advertisements

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 15.5 بينما مستوى المقاومة هو 16.4 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد