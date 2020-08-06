شكرا لقرائتكم خبر عن خليج ب (GBK) يرتد لأعلى -تحليل صباحي- 06-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لأعلى ليغلق عند مستوى 198 فلس نهاية تداولات امس الاربعاء، وذلك بعدما تلقى دعما عند مستوى 190 فلس، في ظل ارتفاع في كمية التداول، كما نلاحظ انطلاق إشارة شراء على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع ان يتجه السهم لأعلى لمستوى المقاومة 215 فلس كمستوى الو ثم 240 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 185 فلس.

Advertisements

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 195.0 بينما مستوى المقاومة هو 200.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد