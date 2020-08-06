شكرا لقرائتكم خبر عن إزدان العقارية (ERES)يشهد شح في السيولة -تحليل صباحي- 06-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا امس الأربعاء اولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 1٫409 ريال، وذلك بعدما تلقى مقاومة عند مستوى 1٫44 ريال، في ظل استمرار تدني كميات التداول، كما يتداول مؤشر استوكاستيك في منطقة الشراء المبالغ فيه، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 1٫25 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1٫45 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.39 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.42 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط