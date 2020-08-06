شكرا لقرائتكم خبر عن قامكو (QAMC) يغلق مرتفعا -تحليل صباحي- 06-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اغلق السهم امس الأربعاء مرتفعا عند مستوى 0٫855 ريال، في ظل استمرار تدني كميات التداول، وهو ما يعد إشارة سلبية، كما اخترق السهم متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، والذي يشير الى ان السهم قد يشهد مزيدا من الانخفاض لمستوى الدعم 0٫77 ريال، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 0٫90 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.84 وبين مستوى المقاومة هو 0.88 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط