شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الوطنية للإجارة (NLCS) مازال الأداء سلبي -تحليل صباحي- 06-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا في اولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 0٫905 ريال، وذلك بعدما سجل ارتفاع بلغ 0٫925 ريال، والذي يقابل الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” لذلك نتوقع عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 0٫8 ريال كمستوى اول، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 0٫95 ريال.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.89 وبين مستوى المقاومة هو 0.94 ريال
الميل العام المتوقع اليوم: هابط
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