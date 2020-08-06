شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 06-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 5490 نقطة، في ظل انطلاق إشارة شراء على مؤشر ماكد، ومازال المؤشر يتحرك في اتجاه عرضي على المدى القصير ما بين مستوى 5300 ومستوى 5700 نقطة، وسوف يتحدد اتجاه المؤشر القادم باختراقه احد المستويين المذكورين.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 5,457 وبين مستوى المقاومة هو 5,573 نقطة