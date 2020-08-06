شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة على تباين في الأداء في مجملها سلبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات رابع جلسات الأسبوع وشهر آب/أغسطس على تباين في الأداء في مجملها سلبية مع تراجع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الصينية والنيوزيلندية بالإضافة إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج، بينما ارتفعت مؤشرات الأسهم الاسترالية وارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية اليوم الخميس ووسط تقييم المستثمرين لانقسام المشرعين الأمريكي في مفاوضات صفقة الفيروسات التاجية حول قضايا مثل التأمين ضد البطالة بالتزامن مع القلق من تفشي موجة ثانية من فيروس كورونا.

هذا وتابعنا عن الاقتصاد النيوزيلندي الكشف عن بيانات التضخم مع كشف بنك نيوزيلندا الاحتياطي عن قراءة مؤشر توقعات التضخم لعامين للربع الثالث الجاري والتي أظهرت تسارع وتيرة النمو إلى 1.43% مقابل 1.24% في القراءة السابقة للربع الثاني الماضي، بخلاف ذلك يتطلع المستثمرين لما سوف تسفر عنه مباحثات المشرعين الأمريكيين حيال حزمة الإغاثة من الفيروسات المرتقبة من قبل الكونجرس.

ويذكر أن المدير التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم حذر في وقت سابق من هذا الأسبوع من احتمالية عدم التوصل إلى لقاح فعال ضد فيروس كورونا، وذلك مع أعربه عن آماله في التوصل إلى عدد من اللقاحات الفعالة التي ساعد في منع العدوي البشرية، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 18.35 مليون ولقي 696,147 شخص مصرعهم في 216 دولة.

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مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.28% ليخسر 4.43 نقطة ويصل إلى المستوى 1,550.28، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.33% ليخسر هو الأخر 74.16 نقطة ويصل إلى المستوى 22,440.69.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية تراجعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 0.56% ليخسر 45.36 نقطة ويصل إلى المستوى 4,731.75، وتراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.56% ليخسر هو الأخر 18.80 نقطة ويصل إلى المستوى 3,358.76.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً 1.30% ليخسر 326.46 نقطة ويصل إلى المستوى 24,776.08، بينما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية 0.71% ليربح 16.40 نقطة ويصل إلى المستوى 2,328.26.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم والذي انخفض بنسبة 0.29% ليخسر 33.71 نقطة ويصل إلى المستوى 11,724.01، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.26% ليربح 15.81 نقطة ويصل إلى المستوى 6,017.10.