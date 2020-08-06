شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار النيوزيلندي يستأنف الارتداد من الأعلى له منذ مطلع العام أمام نظيره الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار النيوزيلندي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثالثة في خمسة جلسات من الأعلى له منذ الثاني من كانون الثاني/يناير الماضي أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد النيوزيلندي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:01 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي 0.26% إلى مستويات 0.6631 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6647، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6629، بينما حقق الزوج الأعلى له عند 0.6658.

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هذا وتابعنا عن الاقتصاد النيوزيلندي الكشف عن بيانات التضخم مع كشف بنك نيوزيلندا الاحتياطي عن قراءة مؤشر توقعات التضخم لعامين للربع الثالث الجاري والتي أظهرت تسارع وتيرة النمو إلى 1.43% مقابل 1.24% في القراءة السابقة للربع الثاني الماضي.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في مطلع آب/أغسطس والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 24 ألف طلب إلى 1,410 ألف طلب مقابل 1,434 ألف طلب في القراءة السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 25 من تموز/يوليو تراجعاً بواقع 298 ألف طلب إلى 16,720 ألف طلب مقابل 17,018 ألف طلب في القراءة السابقة.

ويأتي ذلك، قبل أن نشهد مشاركة عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك دالاس الاحتياطي الفيدرالي روبرت كابلان في حلقة نقاش تحت عنوان "الانتعاش الاقتصادي والتحديات في الولايات المتحدة" في حدث افتراضي يستضيفه المنتدى الرسمي للمؤسسات النقدية والمالية، كما تتطلع الأسواق لمباحثات المشرعين الأمريكيين حيال حزمة الإغاثة من الفيروسات المرتقبة من قبل الكونجرس.