شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يسجل مكاسب جديدة في أولى تداولات السوق بعد عطلة العيد – تحليل صباحي – 06-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، وبدعم إيجابي متواصل لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليحقق المؤشر مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.15% بما يعادل 11.05 نقطة.
لذلك تشير توقعاتنا إلى استمرار ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 7,407.09، ليستهدف مستوى المقاومة 7,808.54.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7,257.16 ومستوى المقاومة 7,600.00.
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عدد أسهم الشركات الرابحة
163
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عدد أسهم الشركات الخاسرة
28
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عدد أسهم الشركات الثابتة
6
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عدد أسهم الشركات المتداولة
197
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