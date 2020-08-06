شكرا لقرائتكم خبر عن «داماك» تكشف عن تفاصيل حصص التملك في «مطرح للتطوير» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”
أوضحت شركة «داماك العقارية»، أن معاملة إعادة هيكلة حصص التملك في شركة «مطرح للتطوير السياحي»، تم إبرامها من قبل شركة «داماك إنترناشيونال ليمتد» - المشروع المشترك بين «داماك العقارية» بنسبة 20% ومجموعة «دايكو» المملوكة لحسين سجواني بنسبة 80%.
وبينت الشركة، أن شركة «داماك إنترناشيونال» أنهت اتفاقها مع الشركة العمانية للتنمية السياحية «عمران» بخصوص إعادة تطوير الأراضي حول ميناء السلطان قابوس في مسقط.
وكجزء من اتفاقية إنهاء المشروع المشترك، ستتولى شركة «عمران» ملكية كامل شركة «مطرح للتطوير السياحي» التي تم إنشاؤها لتنفيذ إعادة التطوير، عن طريق استحواذها على ملكية شركة «داماك إنترناشيونال» البالغة 70% والتي تمتلك حصتها من خلال شركة «بورت إنفستمنت ليمتد».
وأشارت «داماك» إلى أن شركة «عمران» ستحصل على الحصص بالقيمة المذكورة في اتفاقية الشركاء، والتي ستعوض إلى حد ما «داماك إنترناشيونال» عن الأعمال المنجزة حتى الآن.
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