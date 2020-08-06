توسع النشاط الخدمي في منطقة اليورو خلال يوليو



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توسع النشاط الخدمي في منطقة اليورو بالقراءة النهائية خلال الشهر الماضي، لأول مرة منذ فبراير/شباط عام 2020.

وأظهرت بيانات صادرة عن مؤسسة ماركت الأربعاء، أن مؤشر مديري المشتريات الخدمي في منطقة اليورو سجل 54.7 نقطة خلال يوليو/تموز الماضي بالقراءة النهائية مقابل 48.3 نقطة المسجلة في الشهر السابق له.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن النشاط الخدمي في منطقة اليورو سوف يسجل 55.1 نقطة خلال الشهر الماضي، وهي نفس التقديرات الأولية.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يضع فيها المؤشر الخدمي قراءة أعلى حاجز 50 نقطة، وهي الحد الفاصل بين التوسع والانكماش، منذ فبراير/شباط الماضي، كما أنها أسرع وتيرة نمو منذ يونيو/حزيران عام 2018.

وبحسب البيانات، فإن استمرار تخفيف قيود الإغلاق ساعدت على دعم الزيادة الأولى في غضون خمسة أشهر بالأعمال الجديدة، لكن الطلب كان ضعيفاً بفعل الضعف المستمر في التجارة الدولية.

ووفقاً للبيانات، تراجعت الصادرات الجديدة للشركات للشهر ال22 على التوالي خلال يوليو/تموز، ومع ذلك كان معدل الانكماش هامشي.