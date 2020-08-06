«الخزانة» الأمريكية تخطط لبيع ديون قياسية بـ 112 مليار دولار



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قررت وزارة الخزانة الأمريكية تعزيز خطط إصدار ديون طويلة الأجل في الأشهر المقبلة؛ بعد الاعتماد بشكل أساسي على أذون خزانة قصيرة الأجل؛ لتمويل الزيادة القياسية في إنفاق الحكومة الفيدرالية؛ لمعالجة أزمة «كورونا».

وقالت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني، أمس ، إنها ستصدر سندات بمبلغ قياسي 112 مليار دولار في الأسبوع المقبل، فيما يعرف بعملية إعادة تمويل فصلية لسندات الخزانة طويلة الأجل.

ومن شأن هذا الإصدار أن يجمع نحو 62.5 مليار دولار من السيولة النقدية الجديدة.

وستكون السندات المصدرة مقسمة كالتالي: الأوراق المالية لأجل 3 أعوام ب48 مليار دولار، والسندات المستحقة السداد بعد 10 أعوام بنحو 38 مليار دولار وديون بقيمة 26 مليار دولار يحل موعد سدادها بعد 30 عاماً.