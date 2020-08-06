شكرا لقرائتكم خبر عن خبير تأمين يطالب بإصدار تغطيات تأمينية لذوى الاحتياجات الخاصة بأقل التكاليف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب محمد المغربى خبير التأمين قطاع التأمين المصرى بتوفير تغطية تأمينية لذوى الاحتياجات الخاصة "أصحاب الهمم"، لدعمهم في إقامة مشاريع خاصة بهم ، وذلك من خلال التعويض الذى يمكن حصولهم عليه فى حال التعثر أو الفشل، مما يشعرهم بمزيد من الثقة والأمان وإمكانية مزاولة أعمالهم مرة أخرى بدون اى مخاوف ، وضمان الاستمرارية في ظل اى مخاطر يمكن ان تلحق بهم كما يشجعهم على العمل الحر ، والحصول على فرصة عمل من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ، بالتعاون مع الهيئات المعنية ، وذلك فى إطار توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير تلك المشروعات لهم لدمجهم فى المجتمع.

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وأضاف المغربى في تصريحات لـ"الخليج 365" أن جمعيات التمويل يجب أن تقوم بإعطاء مزايا وتيسيرات خاصة لهذه الفئة لتشجيعهم على العمل الحر وريادة الأعمال، من خلال تفهم احتياجاتهم لإقامة تلك المشروعات وتوفير الخدمات المناسبة لهم؛ مع الاعلان عن فرص التمويل والمزايا لأصحاب الهمم بشكل واضح وصريح، فى الوسائل الإعلامية المختلفة للقيام بدورها بشكل يصل للجميع حتي تصبح الدعوة حقيقية وفعالة ويتحقق الهدف منها لخدمتهم، وأشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية قد ألزمت جمعيات التمويل متناهى الصغر بالتأمين على عملائها ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلى المستديم، ومنهم ذوى الاحتياجات الخاصة ولذلك يجب العمل على توفير التغطية التأمينية لهم على المشروع الصغير والمتوسط بأقل التكاليف الممكنة، وأن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الذى صدر مؤخرا ؛ يتضمن كافة التيسيرات والخدمات سواء تسويقية أو تمويلية لتشجيع كافة فئات المجتمع.

وقال المغربى، إنه مع تداعيات الأزمة العالمية وفيروس كورونا المستجد كوفيد "19 " والتى ألقت بظلالها على كافة القطاعات الاقتصادية ومنها النشاط التأمينى، أصبحت هناك ضرورة إلى وضع روشتة عمل جديدة تهدف لتطوير نشاط الشركات التأمينية خلال الفترة المقبلة تتلاءم مع احتياجات العملاء فى ظل الظروف الراهنة، وبما يتماشى مع الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة وعلى رأسها تفعيل تغطيات متناهى الصغر والاخطار الالكترونية .